Le pape se rendra à Assise le 3 octobre pour signer une encyclique sur la fraternité

(Belga) Le Vatican a annoncé samedi que le pape François se rendrait le 3 octobre à Assise, dans le centre de l'Italie, pour signer une nouvelle encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, sans préciser quand ce document serait rendu public.

"Le samedi 3 octobre le Saint Père François se rendra dans l'après-midi à Assise pour signer la nouvelle encyclique +Tous frères+ sur la fraternité et l'amitié sociale", indique un communiqué du Vatican. Le pape argentin célèbrera une messe sur la tombe de Saint François d'Assise puis signera l'encyclique. "Le Saint Père souhaite, en raison de la situation sanitaire" due à l'épidémie de Covid-19 "que la visite se déroule en forme privée, sans la participation de fidèles", précise le communiqué. Le pape François a abandonné mercredi ses audiences générales diffusées sur écran et repris celles en présence des fidèles dont le nombre est cependant limité à 500, réunis dans la cour Saint-Damase du Vatican et non pas sur la grande place Saint-Pierre. (Belga)