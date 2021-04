Le pape veut se rendre en pèlerinage à Fatima en 2023, à l'occasion des JMJ de Lisbonne

(Belga) Le pape François a l'intention de se rendre en pèlerinage au sanctuaire portugais de Fatima à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse qui doivent se tenir à Lisbonne en août 2023, a annoncé l'évêque de Fatima après une audience avec le souverain pontife au Vatican.

"Le Saint-Père m'a fait part de sa volonté de se rendre aussi en pèlerinage à Fatima à cette occasion", a déclaré le cardinal Antonio Marto, cité dans un communiqué diffusé par son diocèse. En avril dernier, le Vatican avait annoncé le report d'une année des prochaines JMJ, rendez-vous mondial des jeunes catholiques institué par Jean Paul II et normalement organisé tous les trois ans, en raison de la pandémie de Covid-19. Âgé de 85 ans, le pape François voyage très peu à cause de la crise sanitaire mais se projette donc jusqu'en 2023 pour les grands rassemblements attendus au Portugal. Après Rio en 2013, l'année de son élection, Cracovie en 2016, Jorge Bergoglio avait assisté en janvier 2019 à une troisième édition des JMJ à Panama, où s'étaient retrouvés quelque 200.000 jeunes catholiques de 150 pays. La messe de clôture avait rassemblé 700.000 personnes, selon les organisateurs. Le pape argentin s'est déjà rendu à Fatima en mai 2017 pour les célébrations du centenaire des apparitions de la Vierge dans cette bourgade du centre du Portugal, située à 130 kilomètres au nord de Lisbonne. Devant une foule de 500.000 croyants, il avait canonisé deux des trois petits bergers à qui la Vierge serait apparue à six reprises au cours de l'année 1917, dont une fois le 19 août. François est alors devenu le quatrième pape à effectuer le pèlerinage à Fatima après ses prédécesseurs Benoît XVI en 2010, Paul VI en 1967 et Jean Paul II en 1982, 1991 et 2000.