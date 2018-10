Le Parlement catalan demande l'abolition de la monarchie, Sanchez menace d'agir en justice

(Belga) Le parlement de Catalogne a voté jeudi une résolution appelant à l'abolition de la monarchie en Espagne, que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a menacé d'intenter une action en justice, a qualifiée d'"inacceptable".

Les mouvements séparatistes et la coalition de gauche anti-indépendantiste En Comu Podem (Ensemble nous pouvons) ont uni leurs voix pour voter en faveur d'une résolution condamnant "l'intervention du roi dans le conflit catalan" et demandant "l'abolition d'une institution dépassée et non démocratique comme la monarchie". Le roi Felipe VI est critiqué en Catalogne, notamment depuis son discours de fermeté à l'encontre des indépendantistes catalans pendant la crise de l'automne 2017. Le socialiste Pedro Sanchez a jusqu'à présent manoeuvré avec beaucoup de prudence vis-à-vis des indépendantistes catalans, avec lesquels il a rétabli depuis son arrivée au pouvoir le dialogue, proposant un référendum sur une plus grande autonomie pour la Catalogne, tout en rejetant tout référendum d'autodétermination. Il est arrivé au pouvoir le 1er juin à la faveur d'une motion de censure contre le conservateur Mariano Rajoy adoptée par la gauche radicale, les nationalistes basques et les indépendantistes catalans, sans le soutien desquels il ne peut pas gouverner. Jeudi, il a réagi sur Twitter au vote du Parlement de Catalogne, disant que "la résolution votée cet après-midi au Parlement de Catalogne est inacceptable". "Ce gouvernement adoptera les mesures juridiques à sa disposition pour défendre la loi, la Constitution et les institutions de l'Etat", a-t-il ajouté, sans préciser quelles seraient ces mesures. (Belga)