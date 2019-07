Le Parlement européen appelle à de nouvelles sanctions contre le régime Maduro

(Belga) Le Parlement européen a appelé jeudi les Etats membres à prendre des "sanctions supplémentaires" vis ant les autorités responsables de violations des droits de l'homme et de la répression au Venezuela.

Dans une résolution non contraignante, les eurodéputés estiment que l'UE doit "restreindre les mouvements de ces personnes et de leurs plus proches parents, geler leurs avoirs et suspendre leurs visas". Plusieurs personnalités du régime de Nicolas Maduro ont déjà été interdites de séjour et leurs avoirs dans l'UE ont été saisis. L'unanimité des Etats membres de l'Union est toutefois nécessaire pour adopter de nouvelles sanctions. Mardi dernier, la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini avait menacé d'ajouter de nouveaux noms à la liste des personnalités visées par des mesures restrictives si les négociations pour régler la crise politique ne donnent aucun résultat Le dialogue entre le gouvernement et l'opposition, emmenée par Juan Guaido, a repris entre le 8 et le 10 juillet à La Barbade sous les auspices de la Norvège. Les parties ont annoncé avoir convenu de mettre en place un groupe pour travailler "de manière continue et rapide". Le Venezuela, pays aux plus grandes réserves pétrolières du monde, traverse la pire crise politique et économique de son histoire récente. L'hyperinflation devrait atteindre les 10.000.000% en 2019, selon le FMI. Les pénuries de médicaments et d'essence se multiplient et un quart de la population a besoin d'une aide humanitaire d'urgence, d'après l'ONU. (Belga)