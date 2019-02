Le parlement grec ratifie l'adhésion de la république de Macédoine du Nord à l'Otan

(Belga) Une majorité de députés grecs a approuvé vendredi soir l'accession de la future Macédoine du Nord à l'Otan, dernière étape de l'accord gréco-macédonien sur le changement de nom de la petite République des Balkans voisine.

Le parlement grec a voté pour la ratification du "protocole pour l'adhésion de la République de Macédoine du Nord à l'Otan", par 153 voix pour, 140 contre, et 1 abstention. "Je veux souhaiter la bienvenue à la Macédoine du Nord, un pays ami de la Grèce, un pays qui doit être un allié dans nos efforts pour installer sécurité, stabilité et paix dans la région", a déclaré le Premier ministre Alexis Tsipras aux députés. "L'Histoire nous jugera. Je crois que nous avons accompli notre devoir patriotique", a-t-il dit juste avant le vote. Les ambassadeurs des 29 membres de l'Alliance atlantique avaient signé mercredi ce protocole d'adhésion, qui fera du pays issu de l'ex-Yougoslavie le 30e membre de l'Otan. Athènes avait jusqu'ici opposé son veto à cette adhésion tant que la Macédoine ne changerait pas de nom. Les deux pays ont signé en juin l'accord dit de Prespes (ou Prespa) qui rebaptise l'Ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM) en "République de Macédoine du Nord". Les parlements macédonien et grec ont successivement adopté cet accord, mettant fin à une querelle diplomatique de près de 30 ans entre les deux pays voisins. Aux termes de l'accord, les députés grecs devaient également donner leur aval à l'adhésion macédonienne à l'Otan et notifier Skopje de leur vote. La Macédoine du Nord va désormais pouvoir notifier son changement de nom à l'ONU qui l'entérinera. L'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Otan sera entérinée par la ratification du protocole par les 29 membres de l'Alliance. Le processus a pris un an pour le Monténégro en 2017. L'objectif est une adhésion pour le sommet de l'Otan en décembre à Londres mais la Macédoine du Nord devrait participer "en invitée" à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan en avril à Washington.