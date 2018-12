Le parlement irlandais vote la légalisation de l'avortement

(Belga) Le parlement irlandais a adopté jeudi le projet de loi légalisant l'avortement, sept mois après un référendum historique lors duquel les Irlandais s'étaient prononcés contre l'interdiction constitutionnelle de l'IVG.

Le texte avait commencé à être examiné par le Parlement en octobre dernier et a été adopté jeudi. Il prévoit d'autoriser l'IVG sans conditions jusqu'à 12 semaines ou dans les cas de "risque pour la vie" ou de "grave danger pour la santé" de la femme enceinte. Il permet aussi l'avortement en cas d'anomalie du foetus qui pourrait conduire à sa mort in utero. Le Premier ministre Leo Varadkar a salué un "moment historique pour les femmes irlandaises", via son compte Twitter. Le 25 mai dernier, les Irlandais avaient approuvé par référendum à plus de 66% la libéralisation de l'avortement, un nouveau séisme culturel dans ce petit pays de 4,7 millions d'habitants de tradition fortement catholique, trois ans après la légalisation du mariage homosexuel. (Belga)