Disparition de Maddie McCann: le parquet allemand ouvre une "enquête pour meurtre"

Le porte-parole du parquet de Brunswick en Allemagne a tenu une conférence de presse ce jeudi midi sur les récents développements dans l'affaire de la disparition de Maddie McCann. Après avoir détaillé le portrait du suspect: un citoyen allemand, pédophile multirécidiviste de 43 ans, qui cumulait les petits boulots dans l'horeca, les cambriolages dans les hôtels et les trafics de drogue pour joindre les deux bouts, le représentant du parquet a mentionné que l'enquête était ouverte pour meurtre. "Vous pouvez en conclure que nous pensons que la petite fille est morte", a déclaré le représentant officiel.

La police allemande a annoncé mercredi enquêter sur un nouveau suspect dans l'affaire de la mystérieuse disparition en 2007 de la fillette britannique Madeleine McCann, et a lancé un appel à témoins.

En effet, la police demande à toutes les personnes reconnaissant les véhicules du suspect de se manifester.

Le suspect conduisait une Jaguar dont le nom du propriétaire a été modifié le lendemain de la disparition de la petite fille.

Et ce van jaune et blanc, dans lequel le suspect séjournait parfois.





La police du Met évoque aussi un coup de fil intriguant que le suspect aurait reçu de 19h32 à 20h, le soir de la disparition de la petite fille. Celle-ci étant estimée entre 21h10 et 22h. La police demande d'ailleurs que toutes les personnes possédant des informations à ce sujet se manifestent, estimant que le numéro de téléphone du suspect était le +351 912 730 680 et que le numéro qu'il l'a appelé est le +351 916 510 683. Le propriétaire de ce numéro portugais au printemps 2007 n'a pas encore été identifié.

La police du Met demande à toutes personnes connaissant soit ces numéros de téléphone, soit ces voitures, soit ce suspect de se manifester. Et de la contacter à l'adresse e-mail suivante: operation.grange@met.police.uk.

Les enquêteurs allemands ont travaillé en "étroite collaboration" avec leurs homologues britanniques et portugais pour parvenir à trouver ce nouveau suspect.

Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans ce fait divers planétaire rocambolesque où, plus de 13 ans après les faits et des centaines d'interrogatoires et perquisitions plus tard, le mystère restait jusqu'à présent entier pour la police portugaise et Scotland Yard.

Les parents se disent "réalistes"

Les parents de la petite Madeleine McCann se félicitent de l'identification d'un nouveau suspect dans la disparition de la fillette britannique au Portugal en 2007, tout en demeurant "réalistes", a indiqué jeudi leur porte-parole.

Gerry et Kate McCann "sont reconnaissants et se félicitent de cet appel à témoins. Ils veulent simplement savoir ce qui est arrivé à leur fille, découvrir la vérité et traduire les responsables en justice", a dit leur porte-parole, Clarence Mitchell, sur la BBC.

"Ils n'ont pas perdu l'espoir de la retrouver en vie, malgré le temps passé. (...) Mais ils sont réalistes et ils disent que, quelle que soit l'issue de cet appel à témoins (...), ils ont besoin de savoir pour retrouver la paix".



Madeleine McCann a disparu de sa chambre le 3 mai 2007, à quelques jours de son quatrième anniversaire, dans la petite station balnéaire de Praia da Luz, dans le sud du Portugal, où elle séjournait en vacances avec sa famille.