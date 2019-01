Le petit Julen va être inhumé aujourd'hui aux côtés de son frère: "La famille a demandé respect et intimité"

L'Espagne est en deuil après la découverte du corps du petit Julen, 2 ans, dans un puits profond à l'issue de treize jours de recherches d'une ampleur exceptionnelle qui ont tenu en haleine le pays.

Le corps sans vie du petit Julen, 2 ans, a été retrouvé par les secouristes espagnols dans la nuit de vendredi à samedi. Le petit Julen Rosello avait chuté par accident, selon ses parents, le dimanche 13 janvier dans un puits abandonné de 25 centimètres de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur creusé pour trouver de l'eau.

Selon des informations communiquées par les médias espagnols, Julen sera inhumé ce dimanche. "La cérémonie religieuse aura lieu à 12h30 dans le cimetière du quartier El Palo de Malaga et les funérailles auront lieu à 13h30. La famille a demandé respect et intimité", écrit le journal local Malaga Hoy. Le quotidien El Mundo indique les parents du garçonnet ont décidé de l'enterrer aux côtés de son frère. Oliver, le premier enfant du couple était décédé en 2017 d'une crise cardiaque. Il n'avait que 3 ans.





Une minute de silence et 3 jours de deuil



A Malaga, ville où se produisit le drame, tout le monde se connaît. "La famille aura tout notre soutien", témoigne un voisin dans une interview donnée au Mundo. Depuis le drame, les hommages envers le petit garçon se multiplient. Une minute de silence a été observée samedi et trois jours de deuil ont été décrétés par les autorités.

L'affaire est désormais entre les mains de la justice et l'autopsie a commencé samedi matin, a indiqué à la presse le préfet d'Andalousie Alfonso Rodriguez Gomez de Celis qui avait annoncé dans la nuit sur son compte Twitter que le corps de l'enfant avait été retrouvé "sans vie" à 1h25 du matin. Selon un photographe de l'AFP, le père de Julen a crié "Non, pas une autre fois!", au moment de l'annonce supposée de la découverte du corps tandis que la mère est sortie en criant sa douleur et en demandant aux autorités dans un moment de tension d'éloigner la presse. Les médias espagnols rapportent que le père de Julen avait été hospitalisé, en raison d'une crise d'angoisse, quelques heures avant la découverte du corps de son fils.