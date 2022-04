Le plus haut immeuble entièrement construit en bois inauguré en Suède: "L'utilisation de bois massif permet de réduire l'empreinte carbone"

En Suède, une tour de 20 étages entièrement en bois a été inaugurée. Il s’agit de la plus haute tour construite entièrement en bois. Le pays mise de plus en plus sur ce matériau durable pour construire des bâtiments plus écologiques.

Skelleftea, petite ville au nord de la Suède, où un immeuble de 80 mètres de haut a récemment été inauguré. Dans ce bâtiment, pas de béton, pas d’acier, mais que du bois. Le site abrite un centre culturel surmonté d’un hôtel. Même à l’intérieur: du bois dans les chambres, du bois dans la salle de concert… du bois partout. "Même les cages d'ascenseur sont entièrement en bois. Il n'y a pas de plâtre, pas de joins ou d'isolation sur le bois. Les cages d'ascenseur sont entièrement en bois, ce qui est unique pour un bâtiment en bois de 20 étages", détaille Therese Kreisel, responsable de la planification urbaine de Skelleftea.



© RTL INFO

La structure a été conçue grâce à du bois, coupé dans les forêts voisines. Toutes les étapes de cette construction, sont donc locales. "Skelleftea est une ville du bois, une communauté du bois et nous voulons le montrer à la Suède mais aussi au reste du monde", souligne Lorents Burman, maire de Skelleftea.

Inspirer d’autres projets similaires, c’est aussi la volonté des architectes qui ont pensé cette structure innovante. Et montrer que c’est possible, car au début du projet, ils étaient pris pour des fous. "Avoir ce projet qui a été construit, cela prouve que c'est possible de fabriquer quelque chose d'aussi grand et de complexe en bois. Et quand vous avez ça comme référence dans vos discussions, vous pouvez toujours dire: ‘on a fait cela, comment pouvez-vous dire que ce n'est pas possible?’", note Robert Schmitz, architecte du centre culturel Nora et du wood hotel.



© RTL INFO

Et un peu partout en Suède, d’autres constructions en bois voient le jour. C'est le cas par exemple pour des immeubles à Stockholm. Un concept qui séduit, notamment pour son aspect écologique. "Les structures en bois sont très intéressantes à cet égard, car elles offrent la possibilité de capturer le carbone, insiste Jessica Becker, coordinatrice pour une organisation qui fait la promotion du bois de construction. L'utilisation de bois massif plutôt que d'acier ou de béton permet donc de réduire considérablement l'empreinte carbone d'un bâtiment."

Pour le secteur immobilier suédois, le bois va devenir la norme dans les prochaines années. Et le pays espère inspirer d’autres nations dans ce changement.