Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Renforcement des sanctions -

L'Union européenne devra prendre "tôt ou tard" des sanctions sur le pétrole et le gaz russes, a déclaré mercredi le président du Conseil européen Charles Michel, dénonçant les "crimes contre l'humanité" perpétrés à Boutcha "et beaucoup d'autres villes" en Ukraine.

La Commission européenne a proposé mardi aux Vingt-Sept de durcir les sanctions contre Moscou, en arrêtant leurs achats de charbon russe, qui représentent 45% des importations de l'UE, et en fermant les ports européens aux bateaux russes.

De leur côté, les Etats-Unis vont adopter mercredi, en coordination avec l'UE et le G7, de nouvelles sanctions contre la Russie visant notamment à interdire "tout nouvel investissement" dans ce pays, selon une source proche du dossier.

- Nouvelles aides américaines -

Les Etats-Unis ont annoncé débloquer une aide sécuritaire supplémentaire à l'Ukraine allant jusqu'à 100 millions de dollars pour faire face à l'invasion russe. Ce qui porte à 1,7 milliard de dollars l'aide américaine allouée depuis l'invasion le 24 février.

Il s'agit de "répondre à un besoin ukrainien urgent de systèmes antichars Javelin supplémentaires, que les Etats-Unis ont fournis à l'Ukraine et qu'ils ont si efficacement utilisés pour défendre leur pays", a indiqué dans un communiqué le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

- Zelensky exhorte l'ONU à agir -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mardi l'ONU à agir "immédiatement" face aux "crimes de guerre" commis selon lui par la Russie dans son pays, sans quoi les Nations unies n'auraient qu'à "simplement fermer".

Il a en outre appelé à ce que la Russie soit exclue du Conseil de sécurité de l'ONU et à une réforme du système des Nations unies, afin que "le droit de veto ne signifie pas le droit de mourir".

Il a fait diffuser une vidéo présentant des images très crues de personnes tuées en Ukraine, dont la violence a provoqué une réaction indignée de la présidente en exercice de cette instance.

- Boutcha: civils visés "délibérément" -

Les images sortant de Boutcha, ville ukrainienne où ont été découverts des dizaines de cadavres après le retrait de troupes russes, "pointent vers des civils ciblés délibérément", selon une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.

De son côté, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a estimé mardi soir que la découverte de cadavres à Boutcha était une "provocation" visant à faire échouer les négociations en cours entre Kiev et Moscou.

- Destruction d'un dépôt de pétrole -

Un dépôt de pétrole proche de Dnipro, dans l'Est de l'Ukraine, a été bombardé et détruit par l'armée russe dans la nuit de mardi à mercredi, sans faire de victimes, ont annoncé mercredi les autorités locales.

"Ce fut une nuit difficile. L'ennemi a attaqué par les airs et a touché un dépôt de pétrole et une usine. Le dépôt est détruit (...) et un feu puissant ravage l'usine", a déclaré le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Valentin Reznitchenko, sur Telegram.

- Hélicoptères ukrainiens abattus à Marioupol -

L'armée russe a affirmé mardi soir avoir abattu deux hélicoptères ukrainiens cherchant à évacuer de Marioupol des chefs d'un bataillon nationaliste.

Marioupol a "dépassé le stade de la catastrophe humanitaire", avait affirmé dans la journée à l'AFP le maire de cette ville du sud-est de l'Ukraine assiégée par l'armée russe, qualifiant d'"invivable" la situation des quelque 120.000 habitants toujours sur place.

- Explosions à Lviv -

Des explosions ont eu lieu mardi soir dans la petite ville de Radekhiv, à 70 kilomètres de Lviv, la grande cité de l'ouest de l'Ukraine, a annoncé un responsable local, appelant la population à se mettre à l'abri.

Proche de la frontière polonaise, Lviv s'est convertie en ville-refuge pour les personnes déplacées.

- Retour à Kiev de l'ambassade de Turquie -

La Turquie a entrepris de rouvrir son ambassade en Ukraine dans la capitale, Kiev, après l'avoir temporairement déplacée à la frontière roumaine en mars par sécurité, a indiqué l'ambassade.

Selon la chaîne privée turque NTV, l'ambassade a repris ses activités dès mercredi matin dans la capitale ukrainienne.

