Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Antonio Guterres en Ukraine -

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé jeudi Moscou à "accepter de coopérer" avec l'enquête de la Cour pénale internationale (CPI) sur de possibles crimes de guerre perpétrés en Ukraine.

"J'imagine ma famille dans une de ces maisons (...), je vois mes petites-filles courir en panique. La guerre est une absurdité au 21e siècle, aucune guerre n'est acceptable au 21e siècle", a-t-il déclaré à Borodianka, une des localités de la banlieue de Kiev où les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir commis des exactions pendant leur occupation de la région en mars.

Pour sa première visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février, M. Guterres devait se rendre ensuite à Boutcha, puis rencontrer le président Volodymyr Zelensky dans l'après-midi.

- Nouvelle tentative d'évacuation de Marioupol -

La coordinatrice de l'ONU en Ukraine a annoncé jeudi qu'elle partait dans le Sud du pays préparer une tentative d'évacuation de la ville de Marioupol, presque entièrement contrôlée par les forces russes.

"Je vais à Zaporijjia pour préparer l'évacuation espérée de Marioupol" port stratégique pilonné et assiégé par les Russes dans le Sud-Est de l'Ukraine, a indiqué Osnat Lubrani.

- Moscou dénonce les livraisons d'armes à l'Ukraine -

Les livraisons d'armes à l'Ukraine "menacent la sécurité" européenne, a estimé jeudi le Kremlin après un nouvel appel de la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, à livrer davantage d'armes lourdes et d'avions à Kiev.

"Cette tendance à inonder l'Ukraine d'armes, notamment d'armes lourdes, ce sont des actes qui menacent la sécurité du continent et provoquent de l'instabilité", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

- "Toute l'Ukraine doit être libérée", répète Londres -

Le gouvernement britannique a affirmé jeudi que ses objectifs en Ukraine n'avaient pas changé, tempérant des propos la veille de Mme Truss selon laquelle "toute l'Ukraine" devait être libérée, c'est à dire Crimée comprise.

"Nous soutenons l'intégrité souveraine de l'Ukraine. Cela inclut bien sûr la Crimée", a dit le ministre de la Défense Ben Wallace, mais "avant tout, chassons la Russie de là où elle se trouve maintenant dans son projet d'invasion".

Il a également déclaré que le président russe Vladimir Poutine "préparait le terrain" pour une annonce majeure pour marquer le "jour de la victoire" de la Deuxième Guerre mondiale le 9 mai.

- Les forces russes accentuent leur offensive dans l'Est -

Les forces russes accentuent leur offensive, particulièrement dans la région de Kharkiv et de Donetsk, dans l'Est du pays, a affirmé jeudi matin l'état-major des forces ukrainiennes.

Kiev accuse les forces russes d'avoir commis des massacres à Boutcha, Irpin et Borodianka, après la découverte de dizaines de cadavres portant des vêtements civils dans ces localités occupées puis abandonnées par l'armée russe.

- Le Parlement canadien condamne "un génocide" -

Les députés canadiens ont adopté mercredi une motion condamnant les "actes de génocide contre le peuple ukrainien" menés par la Russie et reconnaissant qu'il existe "des preuves claires et abondantes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité systématiques et massifs".

L'adoption de ce texte intervient une dizaine de jours après que le Parlement ukrainien a voté une résolution similaire.