Le pont de Gênes réapparaît à l'horizon grâce à des ouvriers y travaillant 24 heures sur 24 (photos)

En août 2018, le fameux pont de Gênes, appelé Morandi, s’effondrait, laissant peu de chances aux automobilistes alors embarqués sur l’énorme structure en béton de s’en sortir. 43 personnes y ont perdu la vie.

Un an après, la reconstruction de l’édifice, considéré comme un axe essentiel pour la ville et le transport international, est en cours. Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, des hommes s’attellent à boucler la jonction de cette portion de route. Cette semaine, trois sections de route mesurant 100 mètres de long, chacune ont été relevées à 40 mètres de haut par d’énormes grues pour poursuivre ce chantier titanesque. Ces blocs de béton assez particuliers pèsent plus de 1.800 tonnes, mentionne le Luxemburger Wort.