Le Portugal a connu le mois de juillet "le plus chaud de ces 92 dernières années": un nouveau record de chaleur atteint

Le Portugal, frappé par une sécheresse exceptionnelle sur l'ensemble de son territoire, a connu le mois de "juillet le plus chaud de ces 92 dernières années", a annoncé vendredi l'institut météorologique national dans son bulletin climatique mensuel. Il s'agit du mois "le plus chaud" depuis que des données météorologiques comparables ont commencé à être collectées, selon l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).

La valeur moyenne de la température maximale a été de 31,16 degrés Celsius, a précisé l'IPMA, ajoutant que pendant cette période le thermomètre a atteint un record historique de 47 degrés pour un mois de juillet. Cette température a été enregistrée le 14 juillet dans la station météorologique de Pinhao (nord).

En matière de précipitations, le mois de juillet a été "le 4e mois le plus sec depuis 2000", la quantité de pluie tombée correspondant "à peine à environ 22% de la moyenne", indique l'institut.

La sécheresse s'est également aggravée. Fin juillet, 55% du territoire était classé en "sécheresse sévère" et 45% en "sécheresse extrême".

En juillet, la vague de chaleur qui avait frappé le Portugal et d'autres pays d'Europe avait provoqué des feux de forêt dévastateurs. Selon les scientifiques, les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète dû aux activités humaines et ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s'allonger et s'intensifier. Le Portugal avait connu cette année une sécheresse précoce, avec un hiver qui avait été le quatrième le plus chaud et le cinquième le plus sec depuis 1931.