Le Portugal autorise les voyages touristiques pour la plupart des pays européens

Après le Royaume-Uni, le Portugal autorisera à partir de lundi les voyages touristiques pour la plupart des pays européens, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur.

Les personnes en provenance des pays de l'Union européenne ayant une incidence du coronavirus "inférieure à 500 cas pour 100.000 habitants" pourront effectuer "tous types de voyage vers le Portugal, y compris les voyages non essentiels", a précisé le gouvernement dans un communiqué. Tous les passagers de plus de deux ans doivent toutefois présenter, avant l'embarquement, un test PCR négatif de moins de 72 heures.



Les compagnies aériennes qui embarqueraient des passagers sans test encourent "une amende de 500 à 2.000 euros par voyageur", précise le ministère de l'Intérieur.



Les restrictions de voyage, limitées aux voyages essentiels, se maintiennent uniquement pour huit pays, dont cinq de l'Union européenne. Il s'agit de Chypre, de la Croatie, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Suède, ainsi que de l'Afrique du Sud, du Brésil et de l'Inde. Les voyageurs originaires de ces pays sont soumis en outre à une quarantaine de 14 jours.



Les voyages essentiels autorisés concernent notamment les déplacements pour des motifs professionnels, les études, le regroupement familial ou des raisons de santé.

Des centaines de vacanciers britanniques attendus



Vendredi, le Portugal avait déjà donné le feu vert pour les voyages touristiques depuis le Royaume-Uni, après la levée des restrictions mises en place début janvier pour maîtriser l'explosion de la pandémie de Covid-19.



Les liaisons avec le Royaume-Uni avaient été suspendues en janvier avant d'être rétablies à la mi-avril, mais uniquement pour les déplacements jugés "essentiels".



Des centaines de vacanciers britanniques, premier marché touristique, sont attendus dès la semaine prochaine au Portugal principalement dans la région touristique de l'Algarve (sud), une aubaine pour une filière sinistrée par la pandémie de Covid-19.



Le 29 mai, des milliers de supporters sont également attendus à Porto (nord) pour assister à la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea.