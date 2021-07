Le Portugal et une grande partie de l'Espagne passent en rouge: qu'est-ce que ça change pour les touristes belges?

Certains Belges ferons le trajet jusqu'en Espagne et au Portugal dans les prochaines heures pour y passer leurs vacances. Deux pays qui viennent de passer en rouge sur la carte européenne de prévention et de contrôle des maladies (rouge total au Portugal et 2 régions restent orange en Espagne). Une mauvaise nouvelle pour beaucoup de Belges qui sont ou s'apprêtent à partir dans ces pays du sud.

Qu'est ce que cela change pour les touristes belges ? Pas grand chose, pour l'instant. Les règles restent d'application. Rien n'interdit les déplacements vers les zones rouges.

Si vous devez partir en Espagne ou au Portugal ce week-end, votre voyage est maintenu, évidemment si les conditions sont respectées: une vaccination complète (depuis 15 jours) une preuve de rétablissement, ou un test PCR négatif de moins de 72h.

Si vous êtes sur place, là aussi peu de changement. Vous devrez remplir le document PLF (Passenger Locator Form), 48h avant votre retour.

Pourquoi la situation change aujourd'hui? Parce que l'Europe actualise ses recommandations tous les jeudis. La Belgique, elle, le fait tous les dimanches.

Au Portugal Sébastien il y a du changement: les accès aux hôtels et aux restaurants ne sont plus aussi simple. Les clients devront présenter un test négatif ou démontrer qu'ils sont complètement vacciner pour pouvoir entrer dans un restaurant.

Une nouvelle mesure valable tous les week-ends. C'est encore plus strict dans les hôtels puisqu'il faudra pouvoir apporter ces preuves tous les jours de la semaine.