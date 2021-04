Le Portugal rouvre restaurants et centres commerciaux: "Les commerçants ont connu des pertes gigantesques"

Le Portugal est entré lundi dans la troisième phase d'un déconfinement progressif entamé il y un mois, avec la réouverture des centres commerciaux, de l'intérieur des cafés et des restaurants, des salles de spectacle, des lycées et des universités. "Après trois mois de fermeture, nous étions impatients de recevoir à nouveau nos clients!", s'est réjouie Constança Firmino, responsable d'une boutique de cosmétiques et parfums dans un centre commercial de Lisbonne, le plus grand du pays avec plus de 330 boutiques sur trois niveaux. Affiches indiquant l'occupation maximale à l'entrée de chaque boutique, marquage au sol signalant le sens de la circulation, annonces régulières pour rappeler les gestes barrière: l'enceinte a dû s'adapter pour rouvrir en respectant les mesures sanitaires contre le Covid-19. "Les commerçants ont connu des pertes gigantesques. La réouverture était indispensable pour surmonter cette période compliquée", a expliqué à l'AFP le directeur du centre commercial, Paulo Gomes.

Quinze jours après la réouverture des terrasses, cafés et restaurants ont pu rouvrir lundi leur salles intérieures. "On a un restaurant tout neuf à proposer à nos clients!", a lancé avec enthousiasme Jorge Sousa qui a pourtant dû réaménager son établissement pour le mettre aux nouvelles normes. "C'était important de revenir rapidement pour soutenir les restaurateurs qui sortent d'une période difficile", a témoigné Cidalia Costa, une cliente de ce restaurant situé dans un quartier du nord de Lisbonne. Après deux mois d'un confinement général pour endiguer une violente troisième vague de l'épidémie, le Portugal a commencé à alléger progressivement ces mesures à la mi-mars. Seul une dizaine de municipalités, affichant un taux d'incidence trop élevé, n'ont pas suivi le mouvement de déconfinement.



2,5 millions de doses de vaccin administrées



Le Portugal a par ailleurs assoupli les restrictions de voyage en vigueur depuis fin janvier, en levant la suspension des vols avec le Royaume-Uni et le Brésil pour les déplacements essentiels. Les contrôles à la frontière espagnole seront toutefois maintenus au moins jusqu'à la fin du mois, de même que l'obligation pour les voyageurs arrivant au Portugal de présenter un test négatif, voire d'observer une quarantaine.

La prochaine et dernière étape de la levée graduelle des restrictions sanitaires est prévue dans deux semaines, avec notamment le retour d'évènements publics en extérieur si la l'évolution de la situation sanitaire le permet, a indiqué le gouvernement. Depuis le début du déconfinement, le Portugal affiche en moyenne moins de 500 nouveaux cas quotidiens de Covid-19. Quelque 450 personnes étaient hospitalisées lundi, contre un pic de près de 7.000 atteint le 1er février. En parallèle de la réouverture des écoles, les autorités ont lancé une campagne de dépistage et de vaccination du personnel scolaire. Au total, pour une population d'environ 10 millions d'habitants, le Portugal a administré 2,5 millions de doses de vaccin, et 650.000 personnes ont reçu leur deuxième dose.