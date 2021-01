Le Portugal sous une pression "gigantesque" face au coronavirus: l'Allemagne et l'Autriche proposent leur aide

L'Autriche et l'Allemagne ont proposé leur aide au Portugal pour soulager ses services de santé sous pression, en accueillant des patients covid qui nécessitent d'importants soins ou en envoyant du personnel et du matériel sur place.

Le Portugal est durement touché par la deuxième vague de la pandémie, et son système de santé est soumis à une pression "gigantesque", d'après le gouvernement. Il ne resterait plus que quelques lits disponibles en soins intensifs.

Ce dimanche, le pays dénombrait un total de 711.018 infections et 12.179 personnes décédées du virus. Près de la moitié des morts sont survenues depuis le début de l'année 2021. Les Portugais sont soumis à un deuxième confinement général depuis le 15 janvier.

C'est un impératif de la solidarité européenne

L'Autriche et le Portugal doivent encore s'entretenir pour fixer le nombre de patients qui pourraient être transférés. "C'est un impératif de la solidarité européenne d'aider à sauver des vies humaines rapidement et sans bureaucratie", a déclaré le chancelier Kurz. L'Autriche a déjà pris en charge des patients de France, d'Italie et du Montenegro dans ses services de soins intensifs.

L'Allemagne évalue comment aider au mieux le Portugal

Les forces armées allemandes sont en train d'examiner la meilleure façon de procéder. La nature et la dimension du soutien au Portugal, qui a officiellement demandé de l'aide, doivent encore être arrêtées, a indiqué un porte-parole du ministère de la Défense à l'agence DPA.

Le magazine Der Spiegel a rapporté dimanche qu'une équipe de 27 médecins et autres professionnels de la santé pourrait être envoyée en début de semaine au Portugal pour soulager les hôpitaux surchargés. La livraison de lits et de respirateurs serait également prévue. Mais il ne serait pour l'instant pas question de transférer des patients vers l'Allemagne.