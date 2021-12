Le Premier ministre britannique Boris Johnson, dans la tourmente, devient père pour la 7ème fois

L'épouse de Boris Johnson, Carrie, a donné naissance ce jeudi au septième enfant du Premier ministre, une petite fille. Le couple est entré dans un hôpital du centre de Londres vers 7h40 ce matin, environ deux heures après que des policiers se soient présentés pour sécuriser le site avant l'arrivée de Carrie.

Mme Johnson masquée, 33 ans, était accompagnée d'un garde du corps. Son mari, portant un masque et un bonnet en laine, était flanqué de deux policiers alors qu'il la suivait en portant une valise.

Dans un communiqué officiel, une porte-parole du couple a déclaré: "Le Premier ministre et Mme Johnson sont ravis d'annoncer la naissance d'une petite fille en bonne santé dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée. La mère et la fille se portent très bien. Le couple tient à remercier la brillante équipe de maternité du NHS pour tous leurs soins et leur soutien."

Le "Prime Minister" a maintenant deux enfants avec sa troisième épouse Carrie Johnson. Ils ont eu un fils prénommé Wilf en avril 2020.

Au préalable, Boris Johnson avait eu quatre enfants avec sa deuxième épouse Marina Wheeler. Il a également une fille née en 2009 issue d'une liaison avec la journaliste et critique d'art Helen Macintyre.

Vertement critiqué, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est excusé mercredi et sa conseillère a démissionné après la publication d'une vidéo dans laquelle elle plaisantait sur une fête de Noël qui aurait eu lieu à Downing Street l'an dernier, en violation des règles anti-Covid.