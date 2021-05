Boris Johnson et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle

Le Premier ministre britannique Boris Johnson épousera fin juillet 2022 sa fiancée Carrie Symonds, avec qui il a un fils d'un an, a indiqué le tabloïd The Sun lundi.

Le dirigeant conservateur sera le premier chef du gouvernement en fonction à se marier en environ 200 ans. Selon le journal, qui ne cite pas ses sources, les invitations pour la cérémonie, prévue le 30 juillet dans un endroit tenu secret, ont été envoyées à la famille et aux amis.



Boris Johnson, 56 ans, et Carrie Symonds, 33 ans, ancienne conseillère en communication du parti conservateur, avaient annoncé en février 2020 qu'ils attendaient un bébé, en même temps que leurs fiançailles. Leur fils Wilfred est né le 29 avril 2020.



Downing Street n'a pas fait de commentaire.

Un couple qui marque l'histoire



Marié à deux reprises, Boris Johnson s'était séparé en 2018 de son épouse après quelque 26 ans de mariage et était apparu en public au côté de Carrie Symonds début 2019. Ils avaient déjà marqué l'histoire du Royaume-Uni en étant le premier couple vivant en concubinage à occuper Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre à Londres.



Boris Johnson a récemment été mis en cause pour la rénovation luxueuse de son appartement de fonction, qu'il a assurée avoir payée lui-même, sans toutefois dire s'il avait ou on bénéficié d'un prêt ou d'un don initial provenant d'un donateur du Parti conservateur. Le dirigeant a quatre enfants de son deuxième mariage avec Marina Wheeler. La presse britannique lui prête un cinquième enfant illégitime.