Le Premier ministre britannique fait de l'ouverture des écoles en septembre une priorité

L'ouverture de toutes les écoles britanniques après le confinement est une priorité nationale pour le Premier ministre, Boris Johnson. "Maintenir les écoles fermées plus longtemps que strictement nécessaire est socialement inacceptable, économiquement insoutenable et moralement indéfendable", a déclaré M. Johnson dans le journal Mail on Sunday.

Les vacances d'été en Angleterre se terminent au début du mois de septembre. Les médias britanniques ont rapporté, selon une source gouvernementale anonyme, que M. Johnson préférerait que les magasins, les cafés et les restaurants soient à nouveau fermés plutôt que les écoles s'il y avait une forte augmentation des infections au coronavirus. La semaine dernière, des scientifiques de l'University College London ont averti que le système de recherche des contacts en Grande-Bretagne n'était pas prêt pour une rentrée scolaire à l'échelle nationale. La Grande-Bretagne est le pays le plus sévèrement touché par la pandémie en Europe. Plus de 46.500 personnes sont mortes et plus de 310.000 Britanniques ont été infectés par le coronavirus.