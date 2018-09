Le Premier ministre Charles Michel souhaite un prompt rétablissement à la reine Paola

(Belga) Le Premier ministre Charles Michel, actuellement à New York où il assiste à l'assemblée générale des Nations unies, a souhaité un prompt rétablissement à la reine Paola, indique mercredi son porte-parole. "Le Premier ministre s'est renseigné sur son état de santé et lui a souhaité un bon rétablissement", a-t-on appris.

Le palais royal avait fait savoir plus tôt dans la journée que la reine Paola serait rapatriée en Belgique afin de se soumettre à des examens médicaux. Selon la RTBF, la reine a été victime d'un AVC à Venise. D'après la RTBF, les jours de la reine ne sont pas en danger et son état de santé est sous contrôle. Sur le site web de la présidence italienne, Sergio Mattarella a fait part de sa compassion au roi Philippe. "J'envoie à la reine mes meilleurs voeux de rétablissement rapide et complet", peut-on y lire. (Belga)