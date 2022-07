Le Premier ministre espagnol appelle à tomber la cravate pour.... économiser l'énergie

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé vendredi à suivre son exemple et à tomber la cravate pour réduire la facture d'énergie en ayant moins recours à la climatisation.

"J'aimerais que vous notiez que je ne porte pas de cravate", a déclaré M. Sánchez, tout sourire, en montrant le col ouvert de sa chemise lors d'une conférence de presse à Madrid. "Cela veut dire que nous pouvons tous faire des économies d'un point de vue énergétique", a-t-il poursuivi, ajoutant avoir demandé à ses ministres et aux responsables des administrations de faire de même et appelant le secteur privé à les imiter.

"Si ce n'est pas déjà le cas, j'aimerais que vous ne portiez pas de cravate quand ce n'est pas nécessaire", a-t-il lancé à l'adresse du monde des entreprises. "C'est aussi comme ça que nous pouvons contribuer aux économies d'énergie qui sont si nécessaires dans notre pays", a-t-il conclu.

Le chef du gouvernement arbore habituellement costume et cravate lors de ses engagements publics, notamment lors des conférences de presse. Il a aussi annoncé que le gouvernement adopterait lundi en conseil des ministres "un ensemble de mesures urgentes" pour économiser l'énergie, "dans la ligne de ce que font d'autres pays européens". Il n'a pas fourni de détails.

L'Espagne a pris plusieurs mesures dernièrement pour réduire sa facture énergétique dans le cadre des efforts réclamés par Bruxelles pour mettre fin à la dépendance européenne au gaz russe.

Un plan de 210 milliards d'euros

Le télétravail des fonctionnaires est ainsi encouragé afin de limiter la climatisation dans les bâtiments publics et le thermostat des climatiseurs ne doit pas être positionné en deça de 27 degrés, afin que la climatisation des bureaux se fasse avec une "moindre consommation d'énergie", selon un "plan d'efficience énergétique" publié fin mai au Journal officiel. De la même manière, les radiateurs ne pourront pas chauffer à plus de 19 degrés en hiver.

En réaction à la guerre en Ukraine, la Commission européenne a présenté mi-mai un plan de 210 milliards d'euros prévoyant un essor des énergies renouvelables et d'importantes économies d'énergie afin de s'affranchir "le plus vite possible" des importations de gaz russe.

Les Vingt-Sept ont également adopté mardi un plan par lequel ils s'engagent à faire "tout (leur) possible" pour réduire leur consommation de gaz d'au moins 15% entre août 2022 et mars 2023, par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période.