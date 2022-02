Le président bélarusse Loukachenko propose des pourparlers russo-ukrainiens à Minsk

(Belga) Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a proposé de tenir des pourparlers russo-ukrainiens à Minsk, rapporte jeudi l'agence de presse bélarusse BelTA.

"C'est possible, et c'est tout à fait réaliste de mettre fin à ce conflit et de résoudre toutes les questions. Peut-être qu'ils m'écouteront. Nous ne serons pas des médiateurs, nous n'avons besoin d'aucune médiation: nous sommes déjà face à cette guerre", a souligné le président lors d'une réunion opérationnelle avec les militaires jeudi. Selon M. Loukachenko, pour éviter une effusion de sang et arrêter l'escalade, il est nécessaire de s'asseoir à la table des négociations, mais la Russie ne s'assiéra jamais à la table des négociations si les questions à discuter ne sont pas convenues au préalable. "La Russie a présenté ces questions à l'OTAN, aux Etats-Unis et à l'Ukraine, entre autres. Il y a deux ou trois questions pour l'Ukraine. La première est la démilitarisation de l'Ukraine, empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN et mettre fin à l'utilisation de la force contre Donetsk et Lougansk. Peut-être y aura-t-il d'autres questions", a encore précisé M. Loukachenko.