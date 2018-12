Le président du Conseil européen Tusk souligne "la gravité" de la situation au Royaume-Uni

(Belga) La Première ministre britannique Theresa May devrait présenter jeudi soir à ses homologues européens son évaluation de la situation au Royaume-Uni, où elle fait face à un vote de défiance à la Chambre des Communes, quelques jours après le report d'un vote crucial concernant l'accord sur le Brexit. Dans sa lettre d'invitation au sommet de ce jeudi, le président du Conseil européen Donald Tusk souligne la "gravité" de la situation outre-Manche.

Après la présentation de Mme May, les 27 se réuniront "pour discuter de la question et adopter des conclusions pertinentes". Le président du Conseil européen a une nouvelle fois souligné mercredi que le "temps pressait" pour entériner l'accord avec Londres, avant de préciser que les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE feront un état des lieux jeudi soir des préparatifs en cas de 'no deal'. La chancelière allemande Angela Merkel a pour sa part insisté depuis Berlin sur le fait qu'aucun changement de l'accord de retrait, avalisé par les 27 et le gouvernement britannique, n'était à attendre lors du sommet. Elle a par ailleurs affirmé conserver l'espoir que le texte actuel soit validé par le parlement britannique. Partie chercher mardi des concessions sur ce document afin de satisfaire son parlement vent debout contre le texte, Theresa May s'est trouvée confrontée à des dirigeants européens polis mais fermes dans leur volonté de ne pas rouvrir les négociations et dubitatifs sur les moyens de l'aider. "Il est clair que l'UE à 27 veut aider. La question est de savoir comment", avait pointé mardi soir Donald Tusk dans un message sarcastique sur son compte twitter. Theresa May cherche en particulier des assurances sur le backstop, la solution trouvée pour éviter de rétablir une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord qui impose le maintien du Royaume-Uni dans l'Union douanière avec l'UE. Déjà dans une situation inconfortable, Mme May doit de surcroît batailler pour ne pas être renversée, alors qu'un vote de défiance des députés conservateurs à son encontre sera organisé mercredi soir à la Chambre des Communes. Si au moins 159 députés - sur 316 - conservateurs s'expriment contre la Première ministre, celle-ci perdra son poste.