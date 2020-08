Le président Loukachenko s'est entretenu avec Poutine

(Belga) Le président du Bélarus Alexandre Loukachenko s'est entretenu par téléphone samedi avec son homologue russe Vladimir Poutine, en plein mouvement de contestation contre sa réélection contestée, a rapporté l'agence étatique Belta.

"Les présidents ont discuté de la situation en cours à l'intérieur et l'extérieur du Bélarus", a indiqué l'agence bélarusse Belta, sur sa chaîne Telegram, peu de temps après que le président Loukachenko a demandé à s'entretenir avec Poutine pour évoquer la "menace" visant, selon lui, son pays et "toute notre région". "Une agression est en train d'être menée contre le Bélarus. Nous devons contacter Poutine, le président russe, pour que je puisse parler avec lui maintenant", avait affirmé Alexandre Loukachenko plus tôt samedi, lors d'une réunion avec des responsables. "Car ce n'est pas une menace uniquement contre le Bélarus", avait ainsi ajouté le chef d'Etat, qui a soutenu que la contestation menaçait toute la région et l'Union entre la Russie et le Bélarus, une union intergouvernementale en place entre les deux pays. Selon M. Loukachenko, son pays fait face à une "révolution de couleur" - le nom donné à plusieurs soulèvements populaires dans l'ex-URSS ces 20 dernières années - avec avec des "éléments d'interférence extérieure." Depuis dimanche, des dizaines de milliers de manifestants contestent la réélection d'Alexandre Loukachenko, dénonçant des fraudes massives et la violente répression du pouvoir. Le pouvoir bélarusse a reçu le soutien de Moscou, qui a dénoncé des tentatives d'"ingérence étrangère" visant à déstabiliser le Bélarus, un allié historique de la Russie, malgré des tensions récurrentes entre les deux pays ces dernières années. Le chef de l'État bélarusse avait notamment accusé la Russie de vouloir réduire son pays à l'état de vassal et de s'ingérer dans le scrutin du 9 août en faveur de ses adversaires. (Belga)