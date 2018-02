(Belga) Le chef de l'Etat sortant Nicos Anastasiades (conservateur) a remporté dimanche le deuxième tour de la présidentielle sur l'île divisée de Chypre face au candidat de gauche Stavros Malas, selon des sondages de sortie des urnes.

D'après plusieurs estimations diffusées par la télévision publique CyBC, M. Anastasiades obtient entre 54,5% et 59,5%, et M. Malas entre 40,5% et 45,5%, soit un écart nettement supérieur à la marge d'erreur. (Belga)