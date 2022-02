Le président Zelensky appelle l'UE à se prononcer sur l'adhésion de l'Ukraine

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé sur Twitter l'Union européenne à se prononcer sur une éventuelle adhésion de l'Ukraine.

"C'est un moment crucial pour régler une fois pour toutes cette discussion de longue date et décider de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne", a écrit samedi M. Zelensky sur le réseau social. Il a ajouté qu'il avait parlé au président du Conseil européen, Charles Michel, d'une aide supplémentaire. Mais plusieurs experts estiment que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne rendrait impossible tout accord avec la Russie. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE a été l'élément déclencheur des manifestations de masse sur la place Maïdan en 2014. Elles ont conduit à la chute du président pro-russe Viktor Yanukovych. Dans la foulée, la Russie a annexé la Crimée et la guerre a éclaté dans l'est de l'Ukraine. (Belga)