Le prince Philip est mort: le Premier ministre Boris Johnson réagit

Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est mort vendredi à l'âge de 99 ans, a fait savoir le palais de Buckingham. "C'est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé le décès de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le prince Philip, Duc d'Edimbourg. Il s'est éteint paisiblement ce matin au château de Windsor", a indiqué la famille royale britannique sur son compte Twitter.

Le Premier ministre Boris Johnson a présenté ses condoléances à la reine et à la famille royale dans une allocution filmée. "C'est avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien aimé le prince Philip, duc d'Edimbourg", a soufflé le Premier ministre.

"Nous sommes en deuil, avec Sa Majesté la reine, nous lui présentons nos condoléances, à sa famille" et "la nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaires du prince Philip, duc d'Edimbourg", a déclaré le chef du gouvernement devant Downing Street.