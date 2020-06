Le prince Philip fête ses 99 ans confiné avec la reine à Windsor

(Belga) Philip, prince consort à la longévité record dans l'histoire britannique, fête mercredi son 99e anniversaire, confiné au château de Windsor avec son épouse, la reine Elisabeth II, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Pour cette occasion, le palais de Buckingham a diffusé une nouvelle photographie du couple royal, uni depuis 72 ans, posant début juin dans la cour du château situé à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Elisabeth II porte une robe d'Angela Kelly, qui fut sa styliste personnelle, avec une broche de diamant en forme de coeur. Son mari est en blazer avec une cravate de la Household Division de l'armée britannique. En raison de leur âge, la souveraine de 94 ans et son mari, le duc d'Edimbourgh, font partie de la population à risque face à la maladie Covid-19. Elisabeth II s'était retirée à Windsor le 19 mars, quelques jours avant l'entrée en vigueur du confinement au Royaume-Uni, qui compte plus de 40.500 morts et a commencé à lever certaines restrictions début juin. Elle avait fêté son 94e anniversaire dans la discrétion, le 21 avril, sans sa famille ni les traditionnelles salves d'honneur. Le prince Philip, qui s'était retiré de la vie publique en 2017, n'a pas été vu en public depuis sa brève hospitalisation "par précaution" en décembre en raison de "problèmes de santé préexistants".