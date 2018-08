Le prince William et Theresa May commémorent le centenaire de la bataille d'Amiens

(Belga) Le prince William et la Première ministre britannique Theresa May commémoraient mercredi après-midi le centenaire de la bataille d'Amiens, dans le nord de la France, début d'une offensive alliée qui précipita la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale.

"Amiens symbolisa l'entente cordiale, la coopération sans laquelle la victoire était impossible. Il est donc profondément approprié que cette même coalition internationale soit de nouveau réunie à Amiens en ce jour, aux côtés de notre ancien ennemi, dans un esprit de paix et de partenariat", a déclaré le duc de Cambridge au début de la cérémonie peu après 15h00 à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Environ 3.000 personnes, militaires ou civils, dont plusieurs centaines de descendants de combattants venus de tous les pays du Commonwealth et de France, se sont déplacées pour rendre hommage aux dizaines de milliers de soldats morts voici un siècle dans les tranchées alentour. La bataille d'Amiens a lancé "l'offensive des Cent Jours", une série d'attaques qui repoussèrent les forces allemandes de plus en plus loin, aboutissant à la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. La ministre française des Armées Florence Parly, des représentants canadiens, américains, australiens, irlandais et nord-irlandais, et l'ancien président allemand Joachim Gauck étaient présents. Outre les 2.000 invités installés dans la cathédrale, environ 1.200 personnes suivaient la cérémonie sur écran géant depuis le parvis de l'immense édifice gothique. Il s'agit de la deuxième visite de Theresa May en France en une semaine, après sa rencontre lundi avec Emmanuel Macron au sujet du Brexit. Le président français, originaire d'Amiens, n'était pas présent.