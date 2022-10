(Belga) Le cours du gaz était en baisse lundi matin, tombant à son plus bas depuis juin. Le prix reste cependant deux fois plus élevé qu'il y a un an.

Le prix du TTF néerlandais, qui donne le la sur le marché européen, a baissé de 10%, pour atteindre le prix symbolique de 100 euros le mégawattheure. (Belga)