Le Prix Unesco pour la paix remis à Angela Merkel pour les efforts d'accueil des réfugiés

(Belga) L'ex-chancelière allemande Angela Merkel a reçu mardi le Prix Unesco pour la paix 2022 pour "ses efforts pour accueillir les réfugiés".

"Tous les membres du jury ont été touchés par sa décision courageuse de 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés, notamment de Syrie, Irak, Afghanistan et Érythrée. C'est l'héritage qu'elle laisse", a déclaré le président du jury et prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. Cette distinction, qui s'appelle officiellement le prix Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, du nom de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, est remis chaque année depuis 1989 à des personnes, des organisations ou des institutions qui se sont efforcées de promouvoir, rechercher ou maintenir la paix. (Belga)