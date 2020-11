Le procès d'une atroce affaire débute vendredi aux Pays-Bas: des fillettes abusées dans des clubs échangistes belges

Un garagiste de 47 ans ainsi que sa compagne de 43 ans, tous deux Néerlandais, comparaîtront devant le tribunal de Middelburg, en Zélande à partir de ce vendredi. Les faits qui leur sont reprochés sont particulièrement atroces, comme les rapportent nos confrères du journal Het Laastste Nieuws. Pendant plus de 10 ans, le couple aurait exploité sexuellement les deux fillettes de la femme.

Âgées de 2 et 8 ans, les jeunes filles étaient droguées ou alcoolisées avant d'être "louées" à des clients. Elles ont subis ce calvaire entre 2008 et 2019 et subissaient des abus sur des parkings d'autoroute et dans six à sept clubs échangistes de Belgique. Deux autres victimes mineures ont également été identifiées. En revanche, aucun "client" n'a été retrouvé.

Le couple détenu depuis son interpellation en juin 2019 est sous le coup de nombreux chefs d'inculpation comme le viol, la débauche, l'exploitation, la traite d'êtres humains et la possession de pédopornographie.

