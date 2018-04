Le procès en appel de Radovan Karadzic débute ce lundi

(Belga) Le procès en appel de l'ancien dirigeant des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, condamné en 2016 à 40 ans de prison notamment pour génocide, débute ce lundi à La Haye. Il doit durer deux jours.

Karadzic a été reconnu coupable et condamné à 40 ans de prison pour persécutions, meurtres, viols, traitements inhumains, camps de détention "aux conditions de vie inhumaines", mais aussi pour le génocide de Srebrenica et le siège de Sarajevo pendant la guerre de Bosnie (1992-1995). Tant la défense que l'accusation ont fait appel de la condamnation. De son côté, l'homme de 72 ans estime que les juges du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) "l'ont présumé coupable et ont construit un jugement pour justifier cette présomption", avait affirmé son avocat suite à sa condamnation en première instance. De l'autre, le procureur du TPIY, Serge Brammertz, avait fait appel estimant que la peine de 40 ans de détention était insuffisante (il avait demandé la condamnation à vie, NDLR). Le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI) a pris le relais du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. (Belga)