Le projet Interreg transfrontalier de coopération entre universités "TransUniv" lancé

(Belga) Le projet Interreg "TransUniv", porté par plusieurs universités de la région transfrontalière franco-belge, a été lancé mercredi à l'occasion du séminaire "Smart Innovation Bootcamp" qui se tient à Mons depuis lundi. Mobilité, stages, formations sont à l'ordre du jour pour une meilleur connaissance des contextes professionnels dans la zone franco-belge.

Plusieurs universités belges et françaises portent le projet, dont l'objectif est de construire un espace de coopération pérenne dans la zone transfrontalière France-Wallonie-Flandre entre les universités partenaires et les acteurs socio-économiques. "TransUniv" est destiné à assurer un impact durable sur les dispositifs de mobilité étudiante, de développement des stages ou de formations en alternance au sein des cursus de masters ainsi que des actions liées au doctorat. Le projet veut, dans cette optique, offrir des modules adaptés pour une meilleure connaissance des contextes professionnels et institutionnels des trois versants de la frontière franco-belge. Six opérateurs universitaires mèneront plusieurs actions dans ce cadre en Belgique, à savoir la KU Leuven, le Campus Kulak Kortrijk, l'Université de Gand, l'Université de Mons, l'Université catholique de Louvain et l'Université de Namur. Avec, pour partenaire français, la Communauté d'universités et Établissements Lille Nord de France (ComUE LNF). Pendant le "Smart Innovation Bootcamp", trois journées d'ateliers organisées à Mons du 26 au 28 novembre 2018, des chercheurs doctorants et post-doctorants de différentes disciplines issus de la région transfrontalière France-Wallonie-Flandre ont été amenés à travailler ensemble dans le cadre du projet "Transuniv", sur les questions préalablement déterminées par des techniques dynamiques et créatives, et à proposer des solutions innovantes à ces questions. Cette méthode vise à terme de nouvelles collaborations et de nouveaux projets de recherche. En 2018, la thématique abordée est celle des "Smart Cities". (Belga)