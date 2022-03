Le régulateur européen lance l'examen du vaccin espagnol HIPRA

(Belga) L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi le lancement de la procédure d'examen du vaccin contre le Covid-19 de la multinationale espagnole HIPRA, indiquant qu'il semblait efficace contre le variant Omicron.

"Les résultats préliminaires laissent penser que la réponse immunitaire au vaccin espagnol HIPRA pourrait être efficace contre le SARS-CoV-2, y compris contre les variants qui sont sujets de préoccupation comme Omicron", a indiqué l'EMA dans un communiqué. L'Agence, dont le siège est à Amsterdam, n'a pas précisé le temps que prendrait la procédure d'étude de ce premier vaccin espagnol, baptisé PHH-1V. Aux termes de la législation européenne, HIPRA doit obtenir l'aval de l'EMA avant de pouvoir faire une demande de mise sur le marché de son vaccin dans les 27 pays de l'Union européenne. Le PHH-1V repose sur le procédé des protéines recombinantes, formule également utilisée par l'entreprise américaine Novavax et le partenariat entre le laboratoire français Sanofi et le britannique GSK. C'est un vaccin "qui prépare le corps à se défendre lui-même" contre le Covid-19, écrit l'EMA. Il combine deux types de protéines spécifiques utilisées par le coronavirus pour pénétrer dans les cellules hôtes du corps humain. À ce jour, l'EMA a approuvé l'usage de cinq vaccins au sein de l'Union européenne : les vaccins à ARN messager des groupes américains Pfizer et Moderna, ceux du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et de son concurrent américain Johnson & Johnson, qui ont recours à un vecteur viral, et le vaccin Novavax. (Belga)