Le repenti ou la "balance"? Voici ce qu'on attend du suspect Panzeri dans l'affaire de corruption au parlement européen

Depuis juillet 2018, la loi belge permet à certains suspects d'obtenir le statut de "repenti" dans des affaires judiciaires. Cela signifie qu'une personne accusée, poursuivie ou condamnée peut décider de collaborer avec la justice, et donc dénoncer d'autres personnes impliquées.

En échange, le suspect peut obtenir une négociation de sa peine.

C'est exactement ce qui est arrivé dans le cadre de l'affaire de corruption au Parlement européen.

Le suspect clé de ce dossier surnommé "Qatargate", Pier Antonio Panzeri, a signé mardi un accord avec le parquet fédéral belge prévoyant qu'il collaborerait désormais avec les enquêteurs en échange d'une peine de prison ferme "limitée".

Pour proposer ce type d'accord, deux conditions doivent être respectées :

- il n'y a aucun autre moyen de connaître la vérité

- le dossier est lié à une infraction grave

À ce stade, seul Dejan Veljkovic, accusé de trucage dans l'affaire de corruption qui a secoué le monde du football (le "FootballGate") en 2018. Pier Antonio Panzeri est donc le deuxième repenti depuis l'introduction de la loi belge.

Une peine "allégée"

Le statut de repenti permet donc de négocier sa peine avec le parquet. "Une personne fait la demande de ce statut au parquet", explique Denis Bosquet, avocat pénaliste. "Il doit expliquer en quoi il peut apporter des éléments qui n'auraient pas pu être apportés autrement, et ensuite le parquet fédéral marque son accord."

Enfin, cet accord doit être validé par la chambre du Conseil. Dans cette affaire, "la peine encourue par M. Panzeri sera effective mais limitée. Elle comprendra de la prison ferme, une amende et la confiscation de tous les avantages patrimoniaux acquis, évalués pour l'instant à un million d'euros", selon le parquet.

Des révélations à venir?

En échange, l'ex-eurodéputé de 67 ans Panzeri va devoir parler. "C'est une loi qui est très controversée", poursuit Denis Bosquet. "D'une part, des personnes vendent leurs informations contre une certaine forme d'impunité. D'autre part, la défense n'a pas la possibilité de contrôler ces informations, mais tout de même, outre des déclarations, il faut des éléments objectifs pour asseoir les déclarations promises dans ce deal."

Ainsi, le repenti écope d'une peine moins lourde, mais il doit "balancer" ses comparses.

Pour ce faire, le suspect doit tout de même disposer d'informations importantes, et de preuves pour les corroborer.

Il s'agit donc souvent d'une personne clef dans l'affaire, comme c'est le cas dans le Qatargate. Ce principal suspect, souvent le plus impliqué, s'en sortira donc le mieux. De son côté, la défense aura des pouvoirs plus limités pour prouver l'innocence des personnes pointées du doigt. Parmi elles, se trouvent le belge Marc Tarabella, qui affirme depuis le début de l'affaire n'avoir rien à voir avec ce scandale.