Le retrait belge d'Afghanistan: "avant l'été", confirme Mme Dedonder

(Belga) Le retrait du contingent belge d'une septantaine de militaires déployés en Afghanistan devrait être terminé avant l'été, a confirmé lundi la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, à l'issue d'une rencontre à Bruxelles avec son homologue allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Les trente pays de l'Otan ont décidé mercredi dernier d'entamer le 1er mai le retrait des près de 10.000 hommes et femmes engagés dans la mission Resolute Support (RSM) de formation de conseil et d'assistance aux forces de sécurité afghanes. Le président américain Joe Biden a pour sa part annoncé le retrait de toutes les troupes américaines d'Afghanistan d'ici le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, qui avaient provoqué l'intervention des Etats-Unis. L'Allemagne est responsable de la zone nord de la mission RSM, en assurant le commandement régional baptisé "Training, Advice and Assist Command (TAAC) North". Les effectifs allemands - quelque 1.100 militaires - sont complétés par des contingents venus d'une vingtaine pays, dont une septantaine de Belges. Ce détachement en cours de relève est intégré dans une unité multinationale de "force protection" sous commandement néerlandais qui sécurise, sur une profondeur de plusieurs kilomètres, le périmètre du camp Marmal, l'aéroport de Mazar-i-Sharif (nord) utilisé par les troupes de la mission de l'Otan. Le retrait des troupes, que l'Otan souhaite mener de façon coordonnée, a été évoqué lundi par les deux ministres lors d'un entretien bilatéral à Briuxelles. Selon Mme Dedonder, le contingent belge devrait, dans l'état actuel des choses, être rapatrié "avant cet été". Elle a précisé à l'agence Belga que l'armée belge enverrait toutefois un détachement supplémentaire sur place, pour préparer le retrait. Les Pays-Bas ont pour leur part prévu de déployer, dès la fin du mois d'avril, un groupe d'environ 80 militaires - des fantassins - pour assurer la sécurité des installations de Mazar-i-Sharif (Belga)