Le roi d'Espagne défend une Constitution garantissant "l'unité" du pays

(Belga) Le roi d'Espagne Felipe VI a appelé jeudi lors du quarantième anniversaire de la Constitution à défendre "l'esprit d'intégration" de ce texte fondateur qui garantit "l'unité" du pays confronté au défi indépendantiste en Catalogne.

La Constitution espagnole présente "une vocation d'intégration qui ne signifie pas l'uniformité, ni oublier ou supprimer la diversité territoriale, ni nier la pluralité mais l'assumer et reconnaître à une réalité nationale commune dans laquelle s'intègrent différentes manières de penser", a-t-il affirmé juché au perchoir de l'hémicycle du Congrès des députés, d'où il prononçait exceptionnellement son discours. Cet "esprit d'intégration" garantit "l'unité de l'Espagne, qui reconnaît l'autonomie de ses nationalités et de ses régions, a-t-il insisté, aux côtés de la reine Letizia et de ses deux filles, devant les parlementaires, les anciens roi Juan Carlos I et reine Sophie et le chef du gouvernement Pedro Sanchez. Si le roi n'a pas explicitement cité la Catalogne, son discours est prononcé un peu plus d'un an après la tentative de sécession de cette région en octobre 2017. Des représentants des partis indépendantistes catalans PDeCAT et ERC ont d'ailleurs boycotté l'anniversaire de la Constitution en ne se rendant pas dans l'hémicycle pour assister au discours du roi. Felipe VI a martelé jeudi que la Constitution devait être le tremplin pour "une Espagne d'avant-garde moderne et renouvelée, une Espagne ouverte aux changements que notre société mérite". (Belga)