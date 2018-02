Le Royaume-Uni célèbre le centenaire du droit de vote des femmes

(Belga) La Première ministre britannique Theresa May a rendu hommage mardi aux militantes "héroïques" qui ont ouvert la voie au droit de vote des femmes il y a cent ans au Royaume-Uni, tout en dénonçant une hostilité croissante dans le débat public actuel. Theresa May a célébré cet anniversaire à Manchester (nord-ouest), où a vu le jour le mouvement des suffragettes, saluant "une étape importante et irréversible vers la création d'une démocratie réellement universelle".

Mais malgré les avancées enregistrées dans la reconnaissance des droits des femmes et de minorités depuis 1918, elle a mis en garde contre le risque de voir le débat public actuel au Royaume-Uni devenir "très hostile", avec des échanges tombant de plus en plus souvent dans "le tribalisme et la rancoeur". Le 6 février 1918, le Parlement britannique votait la "loi de 1918 sur la représentation populaire", permettant à certaines femmes de plus de 30 ans de voter. Il fallut toutefois attendre 1928 pour qu'elles puissent le faire aux mêmes conditions que les hommes, dès 21 ans. Après des années de revendications pacifiques et de pétitions restées sans effet, des suffragettes, menées par Emmeline Pankhurst et ses trois filles, étaient passées à la vitesse supérieure pour faire avancer leur cause, n'hésitant pas à s'enchaîner, briser des vitrines et même à faire exploser une bombe au domicile d'un ministre. En représailles, plus de mille ont été emprisonnées et nourries de force après avoir entamé des grèves de la faim. (Belga)