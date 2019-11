Le Royaume-Uni échappe à la récession au 3e trimestre avec un PIB en hausse de 0,3%

(Belga) Le produit intérieur brut (PIB) britannique a progressé de 0,3% sur un an au troisième trimestre, l'économie du Royaume-Uni échappant ainsi à la récession après s'être contractée au deuxième trimestre, a indiqué lundi le Bureau national des statistiques (ONS).

C'est le secteur des services, qui représente 80% environ de l'économie britannique, qui a mené la progression de l'activité, tandis que l'industrie manufacturière a stagné, commente l'ONS. Il précise qu'en septembre, le dernier mois du trimestre, le PIB est en recul de 0,1% sur un an et que dans l'ensemble, "la croissance a ralenti à son plus faible rythme depuis une décennie". (Belga)