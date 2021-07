Le Royaume-Uni prévoit sa plus grande campagne de vaccination contre la grippe

(Belga) L'hiver prochain, le Royaume-Uni prévoit la plus grande campagne de vaccination contre la grippe de son histoire. Plus de 35 millions de personnes pourront se faire vacciner gratuitement contre la grippe.

La plus grande campagne de vaccination contre la grippe de l'histoire du pays est destinée à contrer un éventuel retour du virus de la grippe. L'hiver prochain, il y aura une double menace, avec à la fois le coronavirus et la grippe, rapporte la chaîne britannique BBC. Les enfants âgés de 2 à 16 ans, entre autres, pourront se faire vacciner gratuitement, tout comme les plus de 50 ans ou les personnes appartenant à une catégorie à risque. "La grippe peut être une maladie grave et nous voulons ériger un mur de protection en immunisant un nombre record de personnes", a déclaré le ministre de la Santé Sajid Javid. "Alors que le pays se rapproche d'un retour à la vie normale, nous devons apprendre à vivre avec le Covid-19 comme avec d'autres virus. Nous offrons un vaccin antigrippal gratuit à des millions de personnes afin de les protéger pendant l'hiver", a-t-il conclu. (Belga)