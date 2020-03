Le sauveur de la princesse Anne a vendu sa médaille 50.000 livres

La médaille remise à un ancien boxeur qui avait sauvé la princesse Anne, fille de la reine Elizabeth II, d'une tentative d'enlèvement dans les années 1970, a été vendue 50.000 livres, a annoncé mercredi la maison d'enchères.

"Vendue pour 50.000 livres" (58.000 euros), a annoncé sur Twitter la maison d'enchères Dix Noonan Webb, affirmant que le vendeur, Ronnie Russell, âgé de 72 ans, était "aux anges" de ce résultat qui a largement dépassé les estimations (20.000 livres).

Le 20 mars 1974, Ronnie Russell, alors âgé de 28 ans, rentrait chez lui quand il a assisté à cette tentative d'enlèvement de la princesse Anne dont la voiture avait été attaquée par un homme armé. Le boxeur avait d'abord cru à un accident de la route avant de réaliser la situation et d'intervenir en usant de ses poings pour neutraliser l'agresseur.

En reconnaissance de sa bravoure, il avait reçu une médaille d'Elizabeth II, qui lui avait dit: "la médaille vient de la reine, mais je tiens à vous remercier en tant que mère d'Anne".

Plusieurs décennies plus tard, M. Russell, en mauvaise santé, s'est résolu à mettre aux enchères cette décoration pour financer le coût de ses funérailles.

"Je n'aurais jamais cru qu'elle se vendrait pour ce montant", a réagi après la vente M. Russell, "Je suis absolument époustouflé par ce prix et cela me donne la possibilité de faire des choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire."

La médaille a été vendue avec d'autres articles, dont une lettre du 10 Downing Street informant M. Russell de la récompense, un télégramme de la princesse et une lettre du responsable de la police de Londres.

La princesse Anne et son mari de l'époque, Mark Philips, étaient sortis indemnes de l'attaque, mais le garde du corps de la princesse, son chauffeur, un policier et un journaliste avaient été blessés par balles par Ian Ball, qui était armé de deux revolvers. M. Ball a été déclaré mentalement défaillant et se trouve toujours interné dans un service psychiatrique.