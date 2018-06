Le sélectionneur danois Hareide croit en un Danemark plus offensif

(Belga) Le Danemark s'est hissé en huitièmes de finale de la Coupe du monde avec cinq points et deux buts marqués dans le groupe C. Jusqu'ici, le jeu déployé par l'équipe d'Age Hareide n'a pas été impressionnant mais le sélectionneur est convaincu que cela va changer. "Nous allons prendre plus de risque, c'est maintenant ou jamais", a déclaré Hareide à la veille du duel contre la Croatie à Nijni Novgorod.

Christian Eriksen, auteur d'un but contre l'Australie, occupe un rôle essentiel dans cette équipe danoise. "Il faudra s'assurer qu'il puisse jouer un peu plus proche de l'attaquant", a expliqué Hareide, qui a fait du joueur de Tottenham son meneur de jeu. "Christian s'est sacrifié pour l'équipe en phase de groupes. Nous voulons aller quarts de finale", a ponctué le technicien danois. En quarts, le vainqueur du match Danemark-Croatie affrontera l'Espagne ou la Russie le 7 juillet à Sotchi.