Le Sénat tchèque déclare le président Zeman inapte à exercer ses fonctions

(Belga) La commission des affaires constitutionnelles du Sénat tchèque a déclaré le président Milos Zeman inapte à exercer ses fonctions pour des raisons de santé, a annoncé mardi le président de la commission, Zdenek Hraba.

Cette mesure devrait être approuvée par les deux chambres du Parlement à la majorité simple. L'autorité du président passerait alors temporairement au Premier ministre et aux dirigeants de la Chambre des députés et du Sénat. M. Zeman conserverait son titre de président. Le Premier ministre tchèque, Andrej Babis, a toutefois demandé que cette mesure soit reportée. Une décision n'est pas attendue avant le 8 novembre, date à laquelle la Chambre des députés, la chambre basse du Parlement, nouvellement élue, se réunira pour sa première session. M. Zeman est en soins intensifs à l'hôpital militaire central de Prague depuis le 10 octobre. Officiellement, on sait très peu de choses sur son état de santé. Selon l'hôpital, M. Zeman est traité pour les complications d'une de ses maladies chroniques. Son état est considéré comme stable. Lundi, le président du Sénat, Milos Vystrcil, avait cité un rapport médical indiquant que M. Zeman était actuellement inapte à exercer ses fonctions et que son pronostic était extrêmement incertain. M. Zeman, 77 ans, a été hospitalisé au lendemain des élections législatives. Son absence, alors que le président est chargé par la Constitution de nommer le nouveau chef de gouvernement, bloque l'issue de ce scrutin qui a vu le Premier ministre sortant, le milliardaire populiste Andrej Babis, perdre d'une courte tête face à deux coalitions rassemblant cinq partis libéraux, centristes et de droite. (Belga)