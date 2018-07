Le Sporting de Lisbonne congédie déjà Sinisa Mihajlovic

(Belga) Le Sporting Portugal a annoncé mercredi qu'il congédiait l'entraîneur serbe Sinisa Mihajlovic, recruté il y a moins de dix jours par l'ancien président Bruno de Carvalho peu avant sa destitution.

Le Sporting a décidé de "mettre un terme à sa période d'essai et arrêter son contrat", a déclaré José Sousa Cintra, le nouveau président du club lors d'une conférence de presse. "Nous allons chercher rapidement un nouvel entraîneur, qui devrait être présenté d'ici lundi", a-t-il précisé. Sinisa Mihajlovic avait été recruté pour un contrat d'une durée de trois ans par Bruno de Carvalho le 18 juin dernier, cinq jours avant sa destitution par une assemblée générale des membres du club. Le Sporting, célèbre pour avoir formé de nombreux cracks portugais dont le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo, avait sombré sous Bruno de Carvalho dans une grave crise, aggravée à la mi-mai par une attaque d'un groupe de supporters encagoulés contre les joueurs du club et leur encadrement lors d'un entrainement. A la suite de cette agression, plusieurs joueurs ainsi que l'entraîneur Jorge Jesus, ont rompu unilatéralement leur contrat et quitté le Sporting. (Belga)