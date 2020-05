Le télescope EUI, développé par des chercheurs belges, prêt à observer le Soleil

(Belga) Les télescopes de l'instrument Extreme Ultraviolet Imager (EUI), développé par le Centre spatial de Liège et l'Observatoire royal de Belgique (ORB), à bord de Solar Orbiter, vont ouvrir leurs portes le 12 mai 2020 pour photographier le Soleil, annonce mardi l'ORB sur son site internet. Les équipes de scientifiques et d'opérateurs sont forcées de travailler à distance en raison de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

EUI observe, dans l'ultraviolet extrême (EUV), une partie de la lumière solaire qui est bloquée par l'atmosphère terrestre. "Ce n'est que depuis l'espace que les télescopes peuvent produire des images dans cette portion du spectre lumineux. Observer dans l'ultraviolet extrême nous permet de voir la partie externe de l'atmosphère solaire, mais ce n'est pas chose facile. Ces observations peuvent être perturbées par de fines particules présentes dans et sur les télescopes, ce qui génère des images de moins bonne qualité", explique l'Observatoire royal de Belgique. Le télescope et le satellite ont donc été construits dans une salle stérile. "Lorsque les portes des télescopes d'EUI vont s'ouvrir, on va s'assurer que les particules éventuellement présentes puissent s'échapper et s'évaporer. En outre, les filtres, qui empêchent la lumière visible et la chaleur de passer, mais qui laissent passer la lumière en ultraviolet extrême, peuvent facilement se détériorer", explique l'ORB. "Lorsque nous recevrons la première image, nous saurons si les filtres et les caméras sont en bon état ou pas. Toute l'équipe d'EUI travaille d'arrache-pied, tout en restant chacun chez soi. L'équipe d'EUI espère pouvoir annoncer dans une semaine que tout s'est bien passé", précise-t-il. (Belga)