Le trafic de l'Eurostar bloqué: un homme muni d'un drapeau anglais arrêté

Un homme a été arrêté samedi pour avoir passé la nuit sur le toit de la gare Saint-Pancras, à Londres, muni d'un drapeau anglais, entraînant une suspension du trafic des trains Eurostar, a annoncé la police des transports britanniques. "Un homme de 44 ans a été arrêté ce matin pour violation de propriété et obstruction des voies ferrées, après avoir passé la nuit sur le toit de la gare de St Pancras", a tweeté la police des transports britannique.



Un porte-parole de la police des transports a précisé que l'homme agitait un drapeau anglais. L'incident a débuté à la fin d'une journée qui a vu des milliers de manifestants pro-Brexit se rassembler à Londres, le jour où le Royaume-Uni était censé quitter l'Union européenne. Les secours ont été avertis vendredi vers 19H00 qu'un homme se trouvait dans une "position précaire à St Pancras", a expliqué la police des transports sur Twitter. Ils l'ont finalement interpellé samedi matin. Le trafic des Eurostar a dû être interrompu pendant plusieurs heures et onze trains ont été supprimés. La circulation des trains a repris dans la matinée après cette arrestation. Eurostar UK recommandait cependant "de ne pas voyager" samedi matin et proposait aux voyageurs d'annuler ou échanger gratuitement leurs billets.