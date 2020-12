Le trafic transmanche s'intensifie au port français de Calais, ouvert à Noël

(Belga) Le trafic transmanche s'intensifiait jeudi au port français de Calais mais des difficultés subsistaient à Douvres (Royaume-Uni), et les ferries navigueront exceptionnellement vendredi pour ramener sur le continent des milliers de chauffeurs immobilisés outre-Manche.

"Le port de Calais ainsi que les compagnies maritimes P&O Ferries et DFDS ont décidé de continuer leur activité ce vendredi 25 décembre, traditionnellement suspendue en ce jour de Noël", a annoncé la direction du port, "pour permettre de rapatrier vers le continent les centaines de chauffeurs de poids lourds immobilisés à Douvres en raison des nouvelles mesures sanitaires pour entrer en France, et leur permettre ainsi de rejoindre leur famille." "Les traversées ne se feront que dans le sens Douvres-Calais", a-t-elle précisé. Et "le trafic sera dépendant de la capacité de tests en Grande-Bretagne", où toute personne embarquant devra présenter un test Covid négatif de moins de 72 heures, a souligné le président du port, Jean-Marc Puissesseau. "Les ferries ne sont pas pleins mais le taux de remplissage s'intensifie", a indiqué à l'AFP le directeur général délégué des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais (nord de la France), Benoît Rochet, ajoutant avoir enregistré à 18H00 "un trafic de 200 voitures et 700 poids-lourds" en provenance de Douvres. Du côté du tunnel sous la Manche, la société Getlink (Eurotunnel) qui l'exploite a indiqué que 1.238 camions ont transité du Royaume-Uni vers la France par le tunnel ce jeudi, soit un total de 1.688 camions depuis la réouverture de la frontière. "Nous avons aussi trouvé les équipes pour augmenter nos capacités le 25 et le 26 décembre", a dit une porte-parole. "Nous pouvons faire passer 3.000 camions en provenance d'Angleterre entre aujourd'hui et demain (jeudi et vendredi) grâce à un renfort de 100 volontaires internes qui viennent renforcer les équipes prévues", et 2.000 de plus les deux jours suivants, a-t-elle précisé. Quelque milliers de poids-lourds sont toujours bloqués aux alentours de Douvres. Leurs chauffeurs attendent de se soumettre à un test, en vertu d'un accord entre Londres et Paris pour reprendre le trafic vers la France, qui avait été suspendu dimanche minuit après l'identification d'une variante potentiellement plus contagieuse du virus au Royaume-Uni. Le ministre français délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé sur Twitter que la France envoyait plus de 1.000 repas aux routiers qui passeront le réveillon au Royaume-Uni et que "les Anglais ont aussi mobilisé d'importants moyens". "Derrière chaque produit qui est distribué dans notre pays, il y a souvent toute une chaîne logistique, et nos routiers, en première ligne. Nous nous devions de nous mobiliser pour les conducteurs bloqués", a écrit le Premier ministre Jean Castex sur le même réseau social. Selon le ministre britannique des Transports Grant Shapps, 2.364 routiers avaient été testés jeudi à la mi-journée, dont trois se sont révélés positifs. Pour faciliter la campagne de tests, 25 pompiers français (pompiers-médecins et pompiers-infirmiers) et membres de la Protection civile sont partis en renfort dans la nuit à Douvres pour pratiquer des tests antigéniques. (Belga)