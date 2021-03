Après l'Autriche, le Danemark arrête d'inoculer le vaccin d'AstraZeneca par précaution: voici la position de la Belgique

Le Danemark a suspendu par précaution et jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 à cause de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, a annoncé son autorité sanitaire jeudi. Cette suspension intervient "après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca", a indiqué l'Agence nationale de la Santé, tout en soulignant qu'"à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins".

L'Autriche l'a fait lundi, et quatre autres pays l'ont suivie

L'Autriche avait annoncé lundi avoir cessé d'administrer un lot de vaccins produits par le laboratoire anglo-suédois, après le décès d'une infirmière de 49 ans qui a succombé à de "graves troubles de la coagulation" quelques jours après l'avoir reçu. Quatre autres pays européens, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, avaient suspendu dans la foulée les vaccinations avec des doses provenant de ce lot, livré dans 17 pays et qui comprenait un million de vaccins. Le Danemark a lui suspendu l'usage de l'ensemble de ses vaccins AstraZeneca.

L'Agence européenne rassure

Mercredi une enquête préliminaire de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a souligné qu'il n'existait aucun lien entre le vaccin d'AstraZeneca et le décès survenu en Autriche. En date du 9 mars, seulement 22 cas de thromboses avaient été signalés pour plus de trois millions de personnes vaccinées dans l'espace économique européen, selon l'agence européenne. "Il est important de souligner que nous n'avons pas renoncé au vaccin AstraZeneca, mais que nous faisons une pause dans son utilisation", a indiqué le directeur de l'agence danoise, Søren Brostrøm, cité dans le communiqué. Le Danemark indique avoir enregistré un décès d'une personne qui avait reçu le vaccin. Une enquête est en cours auprès de l'EMA. "Il existe une documentation importante prouvant que le vaccin est à la fois sûr et efficace. Mais avec l'Agence danoise des médicaments, nous devons réagir aux informations faisant état d'éventuels effets secondaires graves, à la fois au Danemark et dans d'autres pays européens", a-t-il justifié.

Et en Belgique ?

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et le groupe de travail sur la vaccination en Belgique suivent de près les problèmes survenus au Danemark avec le vaccin d'AstraZeneca, a indiqué jeudi un porte-parole de la task force. "L'agence des médicaments et nos experts sont actuellement en contact avec l'EMA et suivent l'affaire de près", a souligné le porte-parole de la task force belge. Le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke l'a également confirmé. "L'Agence danoise de la santé souligne qu'actuellement aucun lien de causalité n'a encore pu être établi entre les cas de caillots sanguins et le vaccin AstraZeneca", a-t-il en outre insisté. Selon Dirk Ramaekers, chef du groupe de travail sur la vaccination, la Belgique ne suspend pas actuellement la vaccination. Il a déclaré dans différents médias jeudi après-midi que les personnes qui reçoivent le vaccin d'AstraZeneca aujourd'hui ne doivent pas s'inquiéter. Selon M. Ramaekers, il existe une "livraison" particulière qui oblige le Danemark à prendre des précautions. La Belgique enquête pour savoir si l'envoi en question a également été livré dans notre pays. L'entreprise anglo-suédoise a déclaré jeudi être au courant de la décision de l'autorité sanitaire danoise.

L'entreprise rassure

"La sécurité des patients est la plus haute priorité pour AstraZeneca. Les autorités de réglementation ont des normes claires et strictes en matière d'efficacité et de sécurité pour l'approbation de tout nouveau médicament, et cela inclut le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca. La sécurité du vaccin a fait l'objet d'une étude approfondie lors des essais cliniques de phase 3 et les évaluations par les pairs confirment que le vaccin est généralement bien toléré", a souligné la société pharmaceutique dans un bref communiqué.